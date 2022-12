Das Training für ihre bevorstehende "Rausch"-Tour hat begonnen: Auf Instagram zeigt sich Helene Fischer nun wieder in Aktion.–

Helene Fischer meldet sich auf Instagram mit einem sportlichen Video zurück. Für die Schlagersängerin hat nun das Training für ihre bevorstehende "Rausch"-Tour im nächsten Jahr begonnen – und das mitten in der beliebten Adventszeit. Auch für sie sei der Dezember zwar ihr "absoluter Lieblingsmonat", schreibt sie zu ihrem Post. "Bevor ich aber die Vorweihnachtszeit so richtig genießen kann, wartet noch ein bisschen Arbeit auf mich." Und das ist in dem Clip nicht zu übersehen.

Fischer befindet sich derzeit mit ihrer Crew in Montreal, wo bereits fleißig mit den Akrobatinnen und Akrobaten von Cirque du Soleil trainiert wird. Ganz ohne Make-up, mit Pferdeschwanz und im lässigen Hoodie spricht die Schlagerkönigin in die Kamera: "So schön. Es ist endlich so weit, wir beginnen heute", erklärt sie, während sie durch eine große Sporthalle läuft und die Crew begrüßt.

Helen Fischer: "Ich werde hier richtig aktiv"

Nach ein paar Aufwärm- und Dehnübungen zeigt sich Fischer schon in Aktion – kein ungewohnter Anblick. Denn die Musikerin ist bekannt für ihre akrobatische Höchstleistung auf der Bühne oder in schwindelnder Höhe. Zu guter Letzt kündigt sie an: "Also, nicht wundern, ich werde hier in den nächsten Tagen richtig aktiv – seid gespannt!"

Ihre große Tournee für das Jahr 2023 hat Fischer im September angekündigt. Insgesamt wird sie an die 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Los geht es am 21. März in Bremen.