Endlich geht es los: Am heutigen Samstag, den 23. Juni startet endlich die große Stadion-Tour von Schlager-Superstar Helene Fischer (33, "Farbenspiel"). Um 19:30 Uhr fällt der Startschuss in der Red Bull Arena in Leipzig. Insgesamt gibt es 14 Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu Ende geht die große Open-Air-Tournee am 22. Juli mit ihrem Auftritt in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena.

Im September folgen dann noch zwei weitere Termine in der Mannheimer SAP Arena. Das Besondere für sämtliche Konzerte: Kurzentschlossene haben immer noch die Möglichkeit mit von der Partie zu sein - und zwar für alle Termine der Tournee, auch für die beiden Konzerte an diesem Wochenende in Leipzig. Die billigsten Plätze gehen für rund 60 Euro über den Ladentisch, die teuerste derzeit verfügbare Kategorie beträgt rund 110 Euro.