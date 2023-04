"Macht euch keine Sorgen um mich", ruft Helene Fischer ihren Fans zwischendurch zu. "Mir geht es fantastisch!" Im März hatte die Schlagersängerin sich bei Proben zu ihrer neuen Tournee eine Rippe gebrochen, der Tourauftakt in Bremen musste kurzerhand verschoben werden. Nun hat Fischer die Freigabe der Ärzte bekommen und steht für das erste Konzert ihrer Mega-Tournee in Hamburg auf der Bühne.

Vor Ort Schlager Warum lieben die Deutschen Helene Fischer so sehr? Eine Erkundung zum Tourauftakt in Hamburg

30 Songs, sechs Outfits, die Bühnenshow als Spektakel: Fischer lässt keinen Superlativ aus. Sie schwebt auf einer Schaukel über den Fans, fliegt durch die Luft, steht kopfüber auf einem Roboterarm und wirbelt um einen künstlichen Wasserfall. Am Ende des Abends stellt sie einen neuen Song vor: Hand in Hand. "Er erzählt meine Geschichte, was in mir vorging." Erstmals, erzählt Fischer, habe sie für das neue Album Songs selbst geschrieben. "Ich habe Texte geschrieben, die aus meinem tiefsten Herzen kommen. Ich öffne mich, und lasse euch an meinen Gefühlen teilhaben."