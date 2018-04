Der Samstagabend im ZDF gehört mit einem Konzertfilm und anschließender Doku ganz Helene Fischer (33, "Farbenspiel"). Was klingt wie der krönende Abschluss einer fulminanten Tournee ist für Fischer noch lange nicht das Ende eines arbeitsreichen Jahres 2018. Für ihre Fans gibt es noch jede Menge Gelegenheit, ihre Lieblingssängerin zu erleben.

"Helene Fischer - Live 2018" im TV

Die einfachste Art, Helene Fischer in diesem Jahr noch zu erleben bietet das ZDF: Am heutigen 28. April um 20:15 Uhr zeigt der Sender Konzert-Highlights ihrer Arena-Tournee aus Oberhausen. Fischers spektakuläre Bühnenshow, akrobatische Showeinlagen in Zusammenarbeit mit Cirque-du-Soleil-Artisten inklusive, war dabei in den besten Händen: Regie führte der mehrfach Grammy-nominierte Regisseur Paul Dugdale (*1980, "The Rolling Stones - Havana Moon").

Nach zwei Stunden Konzertzusammenschnitt läuft außerdem die Dokumentation "Helene Fischer - Immer weiter", die laut ZDF "exklusive und persönliche Einblicke" in den Arbeitsalltag der Schlagersängerin gibt, vor allem in die komplizierten Tourneevorbereitungen und das harte Training für die aufwändigen Shows.

Weitere Konzerttermine

Nach der Tour ist vor der Tour: Zwischen 23. Juni und 22. Juli verlegt die Sängerin ihre Show ins Freie und gibt 14 weitere Konzerte im Rahmen ihrer Stadion- Tournee. Für sämtliche Termine, inklusive der Shows in Basel und Wien, sind noch Tickets erhältlich.

Das gilt auch für die Nachholtermine der Konzerte, die im Februar wegen Fischers Atemwegsinfekt ausfallen mussten - fünf in Berlin und zwei in Wien. Die werden zwischen 4. und 12. September stattfinden. Selbst danach ist das Tournee-Leben für Fischer noch nicht vorbei: Weil holländische Fans eine Petition gestartet hatten, um Helene Fischer in ihr Land zu holen, wird sie am 15. September im niederländischen Arnheim auftreten.

Das Jahr endet mit Helene

Nach einem langen Jahr mit Dutzenden Bühnenauftritten klingt das Jahr auch mit Helene Fischer aus, denn natürlich wird es auch die mittlerweile schon traditionelle Weihnachtsshow im Dezember in diesem Jahr wieder geben. Bleibt abzuwarten, ob die 33-Jährige sich im kommenden Jahr wieder eine längere Auszeit gönnt - verdient hätte sie es sich.