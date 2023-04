Nach einer verletzungsbedingten Verschiebung startet am 11. April die "Rausch Live"-Tour von Helene Fischer. Das können Fans erwarten.

Der Startschuss für die große Helene Fischer (38) "Rausch Live"-Tour sollte eigentlich schon am 21. März in Bremen fallen. Doch die Sängerin zog sich bei den Proben eine Rippenfraktur zu und musste die Konzerte in Bremen und Köln verschieben. Am 11. April findet der Auftakt nun endlich statt - in Hamburg.

Die Königin des Schlagers spielt Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insgesamt 70 Termine stehen bei der 38-Jährige im Kalender. Neben Hamburg, Bremen und Köln wird sie in Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich und München auf der Bühne stehen. Das große Finale findet am 8. Oktober in Frankfurt statt. Neben ihren größten Hits können Fans viel Akrobatik bei den Shows erwarten.

Cirque du Soleil an ihrer Seite

Wie schon zuvor arbeitet Helene Fischer auf ihrer Tour mit dem kanadischen Cirque du Soleil zusammen. Dieser wird die Konzerte kreativ begleiten und inszeniert die Shows. Wie akrobatisch die Auftritte werden, deutet die Sängerin bereits in ihren letzten Instagram-Posts an. In mehreren Videos gibt Fischer einen Vorgeschmack: Im ersten Clip ist sie zusammen mit Akrobaten zu sehen, im zweiten hängt sie in den Seilen und dreht sich kunstvoll. Außerdem steht sie auf einer Menschenpyramide. Im dritten Video läuft sie freischwebend eine imaginäre Wand nach oben und zeigt eine Kopf-über-Pose.

"Ihre Songs und ihre Performance werden vom Cirque du Soleil zu einem einzigartigen Show-Universum verschmolzen, das sich vor den Augen der Fans entfaltet", wird ihre Show auf der Webseite der Kölner Lanxess Arena angepriesen. Auf Musik, Tanz und "sensationelle Artistik" könnten sich Fans freuen. Dabei spiele Fischer mit den Elementen, "ob Wasser, Wind, Licht oder Energie". "Selbst die Schwerkraft scheint aufgehoben, wenn Helene Fischer über dem Publikum schwebt", heißt es weiter. Sie würde dabei dem Feuer widerstehen und inmitten eines "monsunartigen Regens" singen.

Helene Fischer betritt Neuland

Sowohl die größten Hits als auch neue Songs stehen dabei auf dem Programm. Weiter heißt es bei der Lanxess Arena: "In fünf spektakulären, durchchoreografierten Akten erzählt Deutschlands erfolgreichste Entertainerin gemeinsam mit ihrer Band, Tänzern und Weltklasse-Akrobaten eine Geschichte, die davon handelt, wie man seine individuellen Fähigkeiten entdeckt und die Welt mit Mut, Zuversicht und Selbstvertrauen jeden Tag ein bisschen besser machen kann." Noch nie habe sie ihre Songs so in Szene gesetzt, noch nie habe sie sich für die Akrobatik-Einlagen so viel vorgenommen.

"Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wollen wir den Fans ein Erlebnis bieten, das es so vorher noch nicht gab", wird Helene Fischer auf der Seite der Münchner Olympiahalle zitiert. "Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen schaffen und einen wahren Rausch der Sinne kreieren!" Sie habe mit den Shows "echtes Neuland betreten", heißt es hingegen auf der offiziellen Webseite des Veranstalters Live Nation. Bei den Akrobatik-Proben zog sich die Sängerin auch die Verletzung an den Rippen zu.

Wetter spielt diesmal keine Rolle

2022 gab Helene Fischer nur ein Deutschlandkonzert - und zwar in München. Am 20. August stand sie knapp zweieinhalb Stunden vor 130.000 Zuschauern auf dem Gelände der Messe München auf der Bühne. Es handelte sich dabei um das größte Konzert ihrer bisherigen Karriere. Bereits dort schwebte sie an einem Drahtseil befestigt über die Bühne. Die Highlights der XXL-Show fasste das ZDF im 75-minütigen Konzertfilm "Helene Fischer - Wenn alles durchdreht" zusammen.

Aber es ist anzunehmen, dass Fischer bei ihrer neuen "Rausch Live"-Tour nochmal eine Schippe drauflegt. Zudem müssen sich Fans diesmal keine Sorgen bezüglich des Wetters machen. Denn im Gegensatz zum Mega-Konzert 2022, wo ein Gewitter samt Regen für Überschwemmungen sorgte, finden die Auftritte 2023 in geschlossenen Hallen statt. Wer sich noch kein Ticket gesichert hat, sollte schnell sein. Vereinzelt sind noch Restkarten verfügbar. Die Nachholtermine in Bremen sind vom 10. bis 12. Mai geplant, in Köln zwischen dem 25. August und 2. September statt. Alle Tickets für die zuvor abgesagten Shows haben ihre Gültigkeit behalten.