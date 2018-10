Alle Fans der beliebten Buch- und Videospiel-Reihe "The Witcher" können es kaum erwarten: Netflix arbeitet derzeit an einer Serien-Adaption und hat für die zentrale Figur, den Hexer Geralt von Riva, keinen geringeren als "Superman"-Darsteller Henry Cavill (35) verpflichtet. Jetzt veröffentlichte der Streaminganbieter auf seinem offiziellen Twitter-Account die ersten Bilder von Cavill in kompletter "The Witcher"-Montur.

In einer kurzen Sequenz sieht man Cahill mit den charakteristischen langen, silbernen Haaren. Auf die eigentlich ebenfalls obligatorischen riesigen Narben im Gesicht von Geralt haben die Macher zumindest im Teaser noch verzichtet. Auch der aus den Videospielen bekannte Bart des Hexers fehlt bislang. Die Serie wird im kommenden Jahr auf Netflix zu sehen sein, insgesamt sind acht Folgen geplant.