Herbert Grönemeyer (62, "Live in Bochum") baut seine sagenhafte Serie weiter aus. Auch sein nunmehr 15. Studioalbum namens "Tumult" hat es an die Spitze der deutschen Albumcharts geschafft. Ohne Umweg landete die Platte mit 13 neuen Songs auf dem Platz an der Musik-Sonne. Es ist bereits sein elftes Album in Folge, das die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen konnte.

Wer das Urgestein der deutschen Musikszene hautnah erleben will, wird dazu im kommenden Jahr die Gelegenheit bekommen. Dann will Grönemeyer mit seiner Band durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande touren. Zunächst ist eine Hallentour geplant, deren Startschuss am 5. März 2019 in Kiel fällt. Ab dem 30. August (Erfurter Steigerwaldstadion) folgt dann eine ausgiebige Arena-Tour.