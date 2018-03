Herbert Grönemeyer (61, "Der Weg") bleibt ein Fan-Magnet. Die Kartennachfrage für die Arena-Tour 2019 sei enorm, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Bereits ausverkauft sind demnach die Termine in Halle/Westfalen (10. März) und Dortmund (27. März). Neu hinzu kommt ein Zusatzkonzert in der Kölner Lanxess Arena am 14. März.

Herbert Grönemeyer ist mit seiner Band im nächsten Jahr vom 5. bis 28. März wieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Bislang sind 15 Auftritte des elffachen Echo-Preisträgers geplant. Ein exklusiver Pre-Sale startete bereits am Mittwochvormittag unter www.eventim.de/herbertgroenemeyer. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 29. März um 10:00 Uhr.