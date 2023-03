Sehen Sie im Video: Grönemeyer im Gespräch – das erwartet Sie im exklusiven stern-Interview.

















Herbert Grönemeyer meldet sich mit neuer Musik und vielen Gedanken zurück. Mit dem stern spricht er exklusiv über Krieg in Europa und die Angst vor einem Atomkrieg:

Ich mache mir Sorgen. Nicht Angst, denn Angst wäre lähmend. Aber ich habe große Sorge vor einer Eskalation.

Herbert Grönemeyer im stern-Interview

Weiter wundert er sich, wie sich Ex-Kanzlerin Merkel in Putin täuschen konnte:

Das war doch der Mann, dessen Sprache sie spricht und den sie fast am längsten während ihrer Kanzlerschaft kannte. Es ist mir ein Rätsel, warum ihre Instinkte bei Putin so versagt haben.

Außerdem spricht Grönemeyer über Armut in Deutschland, ob sich seine Auto-Leidenschaft mit Klimaschutz verträgt und warum er noch singen möchte bis er 93 ist. Das ganze Interview lesen sie im aktuellen stern oder bei stern+.

