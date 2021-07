Herzogin Camilla feiert ihren 74. Geburtstag und wird mit Glückwünschen bedacht. Mit einem strahlenden Porträtfoto hat sie sich bedankt.

Herzogin Camilla feiert an diesem Samstag (17. Juli) ihren 74. Geburtstag. Ihre royale Familie hat die Herzogin von Cornwall bereits mit Glückwünschen in den sozialen Medien bedacht. "Wir wünschen der Herzogin einen wunderschönen Geburtstag", heißt es in einer Instagram Story des offiziellen Instagram-Accounts der königlichen Familie und somit von Queen Elizabeth II. (95).

Auch Prinz William (39) und Ehefrau Herzogin Kate (39) wünschen der Ehefrau von Prinz Charles (72) auf ihrem offiziellen Instagram-Auftritt einen "wunderbaren Geburtstag". In beiden Storys ist die Herzogin mit einem strahlenden Lächeln bei einem offiziellen Auftritt zu sehen. Auch auf den Twitter-Accounts hinterließen die Royals ihre Glückwünsche.

Herzogin bedankt sich bei den Gratulanten

Mit einem ebenso fröhlichen Porträtfoto hat sich die Herzogin auf Instagram an ihrem Ehrentag gemeldet. "Danke für all die Glückwünsche für die Herzogin von Cornwall", heißt es zu dem Bild von Fotograf Chris Jackson. Dieser verriet vor wenigen Tagen auf seinem Instagram-Account, dass das Foto, auf dem die 74-Jährige ein sommerliches Kleid mit weißem Blumenmuster trägt, in einem Weinberg in Wales aufgenommen wurde.