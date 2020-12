Herzogin Camilla würde als begeisterte Tänzerin gern an einer entsprechenden TV-Show teilnehmen - wäre da nicht das königliche Protokoll.

Herzogin Camilla (73) ist offenbar Fan der TV-Show "Strictly Come Dancing". Eine besondere Ehre und große Freude für sie: Am Samstag (19. Dezember) soll sie in der Finalsendung des britischen Pendants zu "Let's Dance" auftreten. Wie "The Sun" berichtet, werde sich die Ehefrau von Prinz Charles (72) in zwei vorab aufgezeichneten Videoclips an die Zuschauer sowie an das Produktionsteam und die Tänzer vor Ort wenden. Ihr Anliegen: Sie wolle vor allem den Beteiligten ihren Dank aussprechen, die in Zeiten der Pandemie für ein wenig Aufmunterung gesorgt haben.

Die Zusammenarbeit zwischen der BBC und der Herzogin sei "lange vor Beginn der Dreharbeiten" beschlossen worden, zitiert "The Sun" einen namentlich nicht genannten Insider. Die 73-Jährige sei von der Idee begeistert gewesen, in der Show mitwirken zu dürfen - wenn auch nur via Videobotschaft. "Camilla sagte, dass es immer ihr Traum war, in der Sendung aufzutreten, aber das königliche Protokoll würde es wahrscheinlich nicht erlauben." Stattdessen hätte der Royal den Tanzwettbewerb vor dem Fernsehgerät verfolgt und jede Woche fleißig für ihren Favoriten abgestimmt.