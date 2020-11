Herzogin Kate in ihrem ikonischen Look von The Vampire's Wife.

Herzogin Kate hat ihr modisches Gespür schon oft bewiesen. Einen ihrer ikonischen Looks darf sie nun als "Kleid des Jahrzehnts" betiteln.

Einmal mehr hat Herzogin Kate (38) ihr modisches Händchen bei einem öffentlichen Auftritt bewiesen. Mit einem smaragdgrünen Falconetti-Kleid des trendigen Modelabels The Vampire's Wife glänzte die Britin im März wortwörtlich bei einem Besuch in einer irischen Brauerei. Und genau dieses Modell wurde nun von dem Modemagazin "Vogue" mit dem Titel "Kleid des Jahrzehnts" (Original: "Dress of the Decade") ausgezeichnet.

Laut Bericht sei eine Vielzahl von Stars den "süßen, mit Rüschen besetzten Kleidern" von Markengründerin Susie Cave verfallen, darunter auch Topmodel Kate Moss (46) und Schauspielerin Keira Knightley (35). Das schillernde Kleid, das umgerechnet etwa 1.830 Euro kostet, trug Kate während einer gemeinsamen Irland-Reise mit Ehemann Prinz William (38). Dazu kombinierte sie damals ein paar farblich passende Samt-Pumps, eine beige Glitzer-Clutch sowie ein paar goldene Hängeohrringe.