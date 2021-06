Herzogin Kate hat bei einem Museumsbesuch einen bleibenden Eindruck hinterlassen: In einem Alltagslook strahlte der Royal besonders.

Herzogin Kate (39) zeigte sich bei einem Besuch des Natural History Museum in London am Dienstag (22. Juni) weniger glamourös, als man es von den Royals gewohnt ist. Die 39-Jährige war zu dem Termin leger in weißem Shirt mit rosa Blazer, einer blauen Jeans und weißen Sneakers gekleidet. Der Schmuck der Herzogin fiel minimal aus, der blaue Saphir an ihrem Ringfinger - ihr Verlobungsring - durfte natürlich auch bei diesem Event nicht fehlen. Die Haare ließ sie locker gewellt herunterfallen und auch ihr Make-up fiel schlicht aus.

Der Royal strahlt bei öffentlichen Auftritten für gewöhnlich in Pumps und Kleid, entschied sich aber diesmal für die legere und praktischere Variante. Schon häufiger durfte man Kate in Regenjacke und Jeans bewundern. Die Herzogin scheut sich nicht davor, ihre glamourösen Roben auch mal im Schrank zu lassen, wie sie unter anderem im April bei einem Termin mit Mann Prinz William (39) unter Beweis stellte.

Den Blazer kann man der Herzogin nachkaufen

Der rosafarbene Blazer, den sie bei dem Museumsbesuch trug, kann man sogar nachshoppen. Allerdings nicht für wenig Geld - das Jäckchen ist von der Marke Chloé und im Angebot für knapp 1.080 Euro zu ergattern. Wie erwartet, ist das Teil bereits ausverkauft.

Herzogin Kate ist dafür bekannt, nicht nur Designer-Kleidung zu tragen, sondern auch mal etwas von der Stange zu nehmen. Des Öfteren trug die 39-Jährige auch Kleider von H&M oder Zara.