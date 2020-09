Herzogin Kate hat sich in einem Londoner Park mit Müttern ausgetauscht. Prinz Louis ließ sie dabei aus einem bestimmten Grund zu Hause.

Herzogin Kate (38) setzt sich in der Corona-Pandemie insbesondere für das Wohlbefinden von Eltern und Kindern ein. In London hat sich die Ehefrau von Prinz William (38) am Dienstag mit Müttern und Vertretern von Organisationen, die Familien unterstützen, getroffen. Die dreifache Mutter hat sich dabei über die Herausforderungen der Eltern während des Lockdowns informiert und wie diese gegenseitig trotzdem im Austausch geblieben sind, heißt es in einem Instagram-Post. Während viele der Mütter ihren Nachwuchs im Kinderwagen oder auf dem Arm zu dem Gespräch mitbrachten, erschien die Herzogin ohne ihre Kinder. Ihr jüngster Spross blieb aus einem bestimmten Grund zu Hause.

Besondere Halskette

Laut "The Sun" erklärte Kate gegenüber einer Mutter scherzend, dass der spielbegeisterte Prinz Louis (2) zu viel Lärm gemacht hätte. "Sie meinte, er wäre sofort auf den Brunnen im Park zugesteuert, an dem das Treffen stattfand, und hätte das Wasser wild umhergespritzt", berichtete eine Mutter nach dem Gespräch mit dem britischen Royal. Auf eine besondere Weise hatte die Herzogin, die zu dem Treffen in einem legeren Look samt weißem Shirt, himbeerfarbener Hose und weißen Turnschuhen erschien, ihre Kinder trotzdem bei sich: Ihre goldene Halskette zierten Anhänger mit den Initialen ihrer Kinder Prinz Louis, Prinzessin Charlotte (5) und Prinz George (7).