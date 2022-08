Herzogin Kate wird mit Roger Federer auf dem Tennisplatz stehen. Das Duo lädt Kinder dazu ein, den Schläger zu schwingen.

Herzogin Kate (40) wird gemeinsam mit Tennis-Star Roger Federer (41) im September auf dem Tenniscourt stehen. Die Ehefrau von Prinz William (40) will für die Kinderhilfsorganisation Action for Children und die LTA Stiftung Gelder sammeln. An dem Charity-Tag haben zudem Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren die einmalige Chance, gegen Federer zu spielen.

Sie sollen damit für den Tennissport begeistert und auf seinen positiven Einfluss auf Geist und Körper aufmerksam gemacht werden. Die Aktion findet im Rahmen des Laver Cup statt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das internationale Tennisturnier, das Federer einst mitgründete, findet vom 23. bis 25. September statt. Die Herzogin gilt als großer Tennis-Fan und ist Schirmherrin der britischen Tennisvereinigung. Regelmäßig beehrt sie das Wimbledon-Turnier und nimmt in der Royalen Box Platz.

Schon länger freundschaftlich verbunden

Prinz William und Herzogin Kate pflegen schon länger eine Freundschaft mit dem Schweizer Tennisprofi und dessen Ehefrau Miroslava, genannt Mirka (44). 2017 war das royale Paar live vor Ort, als Federer zum achten Mal die begehrte Trophäe von Wimbledon in die Luft strecken konnte. Zuvor hatte der Sportler die Hochzeit von Kates Schwester Pippa Middleton (38) und James Matthews (46) besucht. 2019 erzählte Herzogin Kate, dass ihr Sohn Prinz George (9) ein großer Fan des Schweizer Profis sei. Sogar eine gemeinsame Unterrichtsstunde sollen die beiden schon einmal abgehalten haben.