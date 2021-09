Mit Emma Raducanu zieht zum ersten Mal eine Qualifikantin in das Finale der US Open ein. Herzogin Kate preist die "unglaubliche Leistung".

Emma Raducanu (18) ist etwas gelungen, das keiner Tennisspielerin vor ihr vergönnt war: Sie ist die erste Qualifikantin, die je bei einem Finale der US Open antritt. Ihr völlig überraschender Siegeszug in dem Tennis-Turnier lässt auch Sportfan Herzogin Kate (39) nicht kalt. Sie gratulierte der 18-Jährigen zu ihrem Halbfinal-Sieg auf Twitter: "Was für eine unglaubliche Leistung bei den diesjährigen US Open!" Für das Finale versprach Kate: "Wir werden Sie morgen alle anfeuern und wünschen Ihnen viel Glück!"

Glückwünsche kamen auch von Premierminister Boris Johnson (57) via Twitter: "Gut gemacht, Emma Raducanu, ein brillanter Sieg bei den US Open. Das ganze Land wird Sie im Finale anfeuern!" Oasis-Sänger Liam Gallagher (48) richtete ebenfalls "herzliche Glückwünsche" an das Tennis-Ass.

Finale am Samstag

Raducanu spielt bei den US Open ihr erstes Major-Spiel und hat es direkt ins Finale geschafft. Im Halbfinale besiegte sie die Griechin Maria Sakkari (26). Doch nicht nur Raducanu ist bei den US Open ein Lauf gelungen, der seinesgleichen sucht. Ihre Finalgegnerin Leylah Fernandez aus Kanada ist erst vor wenigen Tagen 19 Jahre alt geworden. Sie bezwang in einer unglaublichen Leistung die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka (23) aus Belarus im Halbfinale. Das Endspiel der beiden jungen Frauen steigt am Samstag (11. September) um 22 Uhr deutscher Zeit in New York.