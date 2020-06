Herzogin Kate (38), Herzogin Camilla (72), Gräfin Sophie (55) und Herzogin Birgitte (73) haben den Mitgliedern des NHS-Freiwilligendienstes in den vergangenen Wochen unter die Arme gegriffen und sich als Ansprechpartner eines Sorgentelefons zur Verfügung gestellt, wie der Royal Voluntary Service in einer Mitteilung bekannt gegeben hat. Der Service soll alten und isloierten Menschen in der Corona-Krise helfen.

Das Hilfsangebot läuft unter dem Namen "check-in and chat". Herzogin Camilla hat laut der Organisation beispielsweise mit der 85-jährigen Doris Winfield gesprochen. "Mit der Herzogin von Cornwall zu telefonieren, hat für mich die Welt bedeutet. Wir haben über die Selbstisolation und gemeinsame Hobbys gesprochen", so Winfield in einem Statement. Die Mitglieder der britischen Royals wollten mit ihrer Mitarbeit auch auf die Freiwilligenwoche, die von 1. bis 7. Juni 2020 in Großbritannien stattfindet, aufmerksam machen und sich bei den Helfern für ihre Arbeit bedanken.

Die britische Köngsfamilie hat in der Corona-Krise bereits mehrmals ihren Dank ausgesprochen, etwa am "Internationalen Tag der Pflegenden" (12. Mai). Unter anderen haben sich Queen Elizabeth II. (94), Prinz Charles (71), Herzogin Camilla, Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) per Videoanruf bei medizinischem Personal auf der ganzen Welt für deren Arbeit bedankt.