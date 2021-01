Die Queen, Prinz Charles und Camilla haben Herzogin Kate via Instagram öffentlich gratuliert: Williams Frau feiert ihren 39. Geburtstag.

Herzogin Kate feiert am 9. Januar ihren 39. Geburtstag. Öffentliche Glückwünsche gab es dazu bereits von Queen Elizabeth II. (94), Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73). "Wir wünschen der Herzogin von Cambridge heute alles Gute zum Geburtstag!", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der britischen Königsfamilie. Dazu teilten die Royals unter anderem ein Foto, das Kate und die Queen bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2019 zeigt.

Prinz Charles und Camilla zeigen auf Instagram ebenfalls ein Foto von Prinz Williams (38) Ehefrau. Zu der Aufnahme, auf der Kate lachend zu sehen ist, heißt es: "Alles Gute zum Geburtstag an die Herzogin von Cambridge!" Die Angesprochene bedankte sich inzwischen mit einem Post für die Glückwünsche. Auf dem "kensingtonroyal"-Account ist neben einem Bild, auf dem Kate Maske trägt und in die Kamera winkt, zu lesen: "Vielen Dank für die freundlichen Glückwünsche zum Geburtstag der Herzogin." Mit Hinblick auf die Corona-Krise fügten die Royals hinzu: "Geburtstage waren in den vergangenen Monaten anders, und wir denken weiterhin an alle, die in dieser äußerst herausfordernden Zeit an vorderster Front arbeiten."

Homeschooling für die Kinder

Herzogin Kate und Prinz William sollen sich britischen Medienberichten zufolge momentan in ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk aufhalten. Für das Paar steht dort wohl auch wieder Homeschooling an. Die Londoner Schule ihrer älteren Kinder Prinz George (7) und Prinzessin Charlotte (5) ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Der Lockdown könnte zudem vorerst den ersten Tag des zweijährigen Prinz Louis im Kindergarten verhindern. George und Charlotte sind beide in seinem Alter im Januar das erste Mal in den Kindergarten gegangen.