Herzogin Kate lädt engagierte Helferinnen und Helfer aus ganz Großbritannien zu einem weihnachtlichen Gottesdienst ein.

Am 8. Dezember empfängt Herzogin Kate (39) zahlreiche Gäste zu einem weihnachtlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey. Auf dem Instagram-Account der Herzogin und ihres Ehemannes, Prinz William (39), wurde ein Bild von einer entsprechenden Einladung veröffentlicht.

"Dieses Weihnachten feiern wir die unglaubliche Arbeit einzelner Personen und Organisationen im ganzen Land, die alles tun, um ihre Gemeinden zu unterstützen", heißt es in einem beigefügten Kommentar. Unterstützt von der Royal Foundation werde die Herzogin in der kommenden Woche einen Gottesdienst mit Weihnachtsliedern veranstalten, der viele dieser Menschen zusammenbringen soll.

Bei der Veranstaltung wolle man auf die vergangenen 18 Monate zurückblicken und dabei nicht nur an die Herausforderungen der Corona-Pandemie denken, sondern auch an Positives. Gemeint sind unter anderem die "Menschen und Organisationen, die in ihren Gemeinden an einem Strang ziehen" und die "unbesungenen Helden", die anderen geholfen haben.

ITV zeigt die Veranstaltung im Fernsehen

Die Veranstaltung, die am späten Nachmittag beginnen soll, wird aufgezeichnet und soll noch im Dezember im britischen Fernsehen gezeigt werden. ITV gab am 30. November bekannt, dass der Sender die Aufnahme ausstrahlen wird. Bereits kürzlich war gemunkelt worden, dass William und Kate ein geplantes Weihnachtsspecial bei der BBC gestrichen haben sollen. Der Grund hierfür soll die umstrittene Dokumentation "The Princes and the Press" sein, die die Rundfunkanstalt ausgestrahlt hatte. Es war daraufhin in den britischen Medien gemunkelt worden, dass ITV das Ganze übertragen könnte.

Laut Angaben des Senders werden als Gäste unter anderem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Lehrerin und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen erwartet. Aber etwa auch Menschen, die kürzlich einen Trauerfall zu beklagen hatten oder sonst sozial isolierte Personen sollen anwesend sein. Während des Gottesdienstes wird der Chor der Westminster Abbey Weihnachtslieder singen. Außerdem stehen Lesungen und weitere musikalische Auftritte unterschiedlichster Gäste auf dem Programm. Die Veranstaltung sei für alle Menschen gedacht, unabhängig von ihrer Religion.