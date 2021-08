Ihr Kinderbuch erscheint in Deutschland

Herzogin Meghan Ihr Kinderbuch erscheint in Deutschland

Royal-Fans können sich auch hierzulande ein Bild von Meghans Fähigkeiten als Kinderbuchautorin machen. "Unsere Bank" erscheint im Herbst.

Nicht bei allen Kritikern kam Herzogin Meghans (40) Kinderbuch "The Bench" gut an. Ein Bestseller ist es trotzdem schon, und zahlreiche Fans hinterließen im Internet positive Bewertungen für das Werk. Nun können sich auch Royal- und Buch-Fans hierzulande ein Bild machen.

Das Kinderbuch der Herzogin von Sussex wird am 9. November 2021 auf Deutsch im cbj Verlag erscheinen, wie nun bekannt wurde. In der Mitteilung des Verlags heißt es über "Unsere Bank", es sei ein "modernes Bilderbuch über das besondere Band zwischen Vater und Sohn, gesehen durch die Augen einer Mutter". Inspiriert von ihrem Mann und ihrem Sohn beschreibe das Debüt der Herzogin "auf berührende Weise, wie sich die Beziehung zwischen Vätern und Söhnen entwickelt und wächst, und zeigt uns, wie vielfältig Liebe in einer modernen Familie aussehen und Ausdruck finden kann".

Buch begann mit einem Gedicht

Die Illustrationen in "Unsere Bank" stammen von dem mehrfach ausgezeichneten Künstler Christian Robinson. "Unsere Bank begann mit einem Gedicht, das ich meinem Mann zum Vatertag geschrieben habe, einen Monat nach Archies Geburt", erzählt Herzogin Meghan über das Buch. "Aus diesem Gedicht entwickelte sich die Geschichte. Christian hat dann seine wunderschönen, traumhaften Aquarellzeichnungen beigefügt, die das Glück, die Wärme und den Trost von Beziehungen zwischen Väter und Söhnen aus allen Gesellschaftsschichten einfangen - diese Vielfalt war mir besonders wichtig. (...)"

Meghans Ehemann Prinz Harry (36) und der gemeinsame zweijährige Sohn Archie sollen US-Medienberichten zufolge mehrmals in den Illustrationen von Christian Robinson auftauchen. Die Sussexes sind seit Mai 2018 verheiratet. Ein Jahr später kam der gemeinsame Sohn Archie in London zur Welt. Im Frühjahr 2020 trat das Paar von allen Ämtern und Pflichten als hochrangige Royals zurück und zog nach Kalifornien, wo am 4. Juni Tochter Lilibet geboren wurde.