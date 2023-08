Herzogin Meghan arbeitet an ihrem Comeback.

Plant sie ihr Comeback? Herzogin Meghan hat angeblich ein neues Instagram-Profil mit dem User-Namen Meghan eingerichtet.

Herzogin Meghan (42) plant angeblich ein Comeback auf Instagram. Wie "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", berichtet, hat Prinz Harrys (38) Ehefrau ein neues Profil auf der Social-Media-Plattform angelegt - mit dem schlichten Namen @meghan. Gepostet hat die Herzogin, die am heutigen Freitag ihren 42. Geburtstag feiert, noch nichts. Dennoch folgen bereits knapp 28.000 Menschen der Seite. Als Profilbild sind rosa Blumen zu sehen.

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war die ehemalige Schauspielerin in den sozialen Medien sehr aktiv. Ihren erfolgreichen Lifestyle-Blog "The Tig" hatte sie aufgegeben, nachdem ihre Beziehung zu Prinz Harry bekannt wurde. Später war das royale Paar auf Instagram auf dem gemeinsamen offiziellen Konto @sussexroyal zu finden. Nach dem Megxit 2020, ihrem Rücktritt als arbeitende Mitglieder der Royals, legten sie den Account auf Eis.

Neue Öffentlichkeitsoffensive nach Podcast-Aus

Laut "Page Six" wollte Herzogin Meghan ihren neuen Instagram-Account angeblich schon vor einem Jahr launchen. Doch dann konzentrierte sich die ehemalige "Suits"-Darstellerin auf ihren Podcast "Archetypes". Doch Spotify zog schon nach einer Staffel trotz guter Zugriffszahlen den Stecker. Mitte Juni wurde bekannt, dass es keine zweite Staffel geben wird - und dass die Zusammenarbeit mit Spotify komplett eingestellt wird. Über den Grund für das Platzen des auf Jahre angelegten Multi-Millionen-Dollar-Deals kann nur spekuliert werden.

Meghan soll nun nach neuen Einkommensquellen suchen. Der Instagram-Account wird als ein Schritt in die Richtung einer Öffentlichkeitsoffensive gewertet. Im April dieses Jahres hatte die Schauspielerin bei der Hollywood-Agentur WME unterschrieben.

Im September lässt sich Herzogin Meghan aber erstmal in Düsseldorf sehen. Gemeinsam mit Harry ist sie zu Gast bei den Invictus Games. Die Sportveranstaltung für kriegsversehrte Veteranen hatte Harry 2014 ins Leben gerufen.