Erstmals seit des "Megxit" steht der Geburtstag von Herzogin Meghan an. Die britische Königsfamilie gratulierte bereits auf drei Kanälen.

Herzogin Meghan ("Suits") feiert am heutigen 4. August ihren 39. Geburtstag. Erstmals seit dem "Megxit" Anfang des Jahres, bei dem sich Meghan nebst ihrem Ehemann Prinz Harry (35) von den royalen Titeln und Pflichten trennte, standen also Geburtstagsgrüße vom britischen Königshaus aus. Via Instagram veröffentlichte die Königsfamilie nun ein Bild von Meghan aus dem Jahr 2018, das sie neben der Queen zeigt. Der knappe Geburtstagsgruß hierzu: "Wir wünschen der Herzogin von Sussex einen wundervollen Geburtstag!"

Auch über den offiziellen Twitter-Account von Harrys Bruder Prinz William (38) und dessen Familie trudelten bereits Glückwünsche ein, ebenso wie von Prinz Charles (71) und seiner Camilla (73).

Herzogin Meghan hat es inzwischen wieder in ihre US-Heimat verschlagen. Gemeinsam mit Ehemann Harry und Sohn Archie (1) hat sie eine Villa in der Stadt Los Angeles bezogen, wo auch ihre Mutter Doria Ragland (63) beheimatet ist. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie, die in den USA wie in keinem anderen Land wütet, soll sie ihren Geburtstag in sehr kleinem Kreise feiern, berichtet die britische Boulevardzeitung "Express".