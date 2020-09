Herzogin Meghan zieht die Reißleine: In ihrem Prozess gegen die "Mail on Sunday" hat sie nun ihren Star-Anwalt vor die Tür gesetzt.

Herzogin Meghan (38) hat ihren Star-Anwalt David Sherborne entlassen. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Times". Sherborne wird demnach die Frau von Prinz Harry (36) nicht mehr in dem aktuell laufenden Prozess gegen die "Mail on Sunday" vertreten.

Der Promi-Anwalt vertrat schon Stars wie Hugh Grant (60), Kate Moss (46), Michael Douglas (75) und sogar Prinzessin Diana (1991-1997). Zuletzt engagierte ihn Hollywood-Star Johnny Depp (57) für seinen Prozess gegen den Verlag der britischen "Sun", der zu einer regelrechten Schlammschlacht gegen seine Ex-Frau Amber Heard (34) ausartete.

Niederlage vor Gericht

In einem Vorverfahren im Frühjahr 2020 musste Meghan gemeinsam mit Sherborne zunächst eine Niederlage verkraften, da Teile ihrer Klage vom zuständigen Gericht abgewiesen wurden. Insgesamt musste sie damals rund 75.000 Euro an Gerichtskosten der beklagten Zeitung übernehmen. Im August 2020 feierte sie dann aber einen ersten Erfolg: Die Namen von fünf engen Freundinnen, die sie in einem Interview mit dem "People"-Magazin als fürsorglich und bodenständig beschrieben hatten, dürfen weiterhin anonym bleiben.

Im Kern geht es in dem Prozess eigentlich um die Veröffentlichung eines handschriftlichen Briefes von Herzogin Meghan an ihren Vater Thomas Markle (76) aus dem Jahr 2018, der von der "Mail on Sunday" abgedruckt wurde. Dagegen setzt sie sich seitdem gerichtlich zur Wehr, da sie sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlt. Die britische Zeitung hätte die Namen der Freundinnen gerne in der Berichterstattung über den Fall als "wichtige Zeugen in einer Schlüsselfrage" genannt.