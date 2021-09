Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Global Citizen Live in New York.

"Es fühlt sich so gut an, wieder zurück zu sein bei euch allen", begrüßte Herzogin Meghan das Publikum von Global Citizen Live in New York.

Herzogin Meghan (40) strahlte sichtlich vor Freude: Sie und Prinz Harry (37) standen am Samstagnachmittag (25. September) in New York erstmals seit langer Zeit auf einer großen Bühne. Anlass war das Global Citizen Live Festival, bei dem Musiker wie Shawn Mendes (23), Elton John (74) und Cyndi Lauper (68) weltweit performten. "Es fühlt sich so gut an, wieder zurück zu sein bei euch allen", begrüßte Meghan das New Yorker Publikum. Für ihren Auftritt wählte sie ein weißes Kleid mit aufgenähten Steinchen in Blumenoptik.

Bei dem Charity-Event sprach die 40-Jährige Forschern, Ärzten und medizinischem Personal ihren Dank aus. Ohne sie wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. "Sie sind unsere humanitären Helden", sagte sie verschiedenen Medienberichten zufolge.

Prinz Harry: "Es ist eine Menschenrechtskrise"

Harry erklärte derweil, dass er und Meghan sich mit Gesundheitsexperten über die Corona-Krise ausgetauscht haben. Die gerechte Verteilung von Impfstoffen liege ihnen am Herzen. "Es ist eine Menschenrechtskrise", betonte der Royal.

Das Ehepaar könne nicht verstehen, weshalb die Corona-Vakzine größtenteils an reiche Nationen verteilt werden. "Meine Frau und ich glauben, dass dein Geburtsort nicht über deine Möglichkeit zu überleben entscheiden darf", beendete der 37-Jährige die Rede. Die Organisation Global Citizen fordert von der EU und den G7-Staaten, eine Milliarde Dosen der Corona-Impfstoffe an Entwicklungsländer zu verteilen.

Meghan und Harry, die in Kalifornien leben, reisten vergangenen Donnerstag (23. September) nach New York. Das Paar besuchte Ground Zero und das One World Observatory. In einer Schule im Stadtteil Harlem las Meghan aus ihrem Kinderbuch vor.