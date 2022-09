Herzogin Meghan hat ihren beliebten Spotify-Podcast Archetypes nach dem Tod von Queen Elizabeth II. gestoppt.

Pause für den Podcast "Archetypes" von Herzogin Meghan (41): Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) wird es vorerst keine neuen Episoden geben. Auf der Spotify-Seite des Podcasts heißt es seit Montag (12.9.) unter "Informationen": "Neue Episoden von 'Archetypes' werden während der offiziellen Trauerzeit für Ihre Majestät die Königin pausieren."

Queen Elizabeth II. ist am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Die royale Trauerzeit endet sieben Tage nach der Beerdigung der Königin (19. September), also am 26. September. Die nächste Episode könnte demnach voraussichtlich am 27. September online gestellt werden. Damit würde "Archetypes" also zwei Wochen pausieren. Allerdings hat Spotify bisher nicht offiziell bekannt gegeben, wann es mit dem Podcast weitergehen soll.

Drei Jahre laufender exklusiver Podcast-Deal mit Spotify

Herzogin Meghan und ihr Ehemann, Queen-Enkel Prinz Harry (37), unterzeichneten im Dezember 2020 einen auf 18 Millionen US-Dollar dotierten, über drei Jahre laufenden exklusiven Podcast-Deal mit Spotify. Damals hieß es, Meghan werde in "Archetypes" unter anderem mit "Historikern, Experten und besonderen Gästen" sprechen, die den Ursprung von Vorurteilen aufdecken und erklären sollen, wie sie unsere Kultur prägen. "Es geht darum, wie wir über Frauen sprechen, die Worte, mit denen unsere Mädchen erzogen werden und die Art und Weise, wie die Medien uns Frauen widerspiegeln."

Die erste Folge - ein Gespräch mit Meghans Freundin Tennis-Star Serena Williams (40) - erschien am 23. August. Die weiteren Episoden mit Mariah Carey (53) und Mindy Kaling (43) wurden jeweils wöchentlich am Dienstag veröffentlicht. Die aktuelle Folge wäre also am 13. September erschienen.