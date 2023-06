Grüßt Herzogin Meghan bald schon weltweit von Werbeplakaten der Edelmarke Dior? Angeblich steht ihr ein lukrativer Deal ins Haus.

Kommt es nach dem beendeten Spotify-Deal zu einer sogar noch lukrativeren Zusammenarbeit mit Dior? Britische und US-amerikanische Medien berichten, dass Herzogin Meghan (41) angeblich das neue Werbegesicht der französischen Edelmarke werden soll. Einer Quelle der "Daily Mail" nach gab es "schon seit Wochen Gerüchte darüber, dass sie einen Deal mit Dior unterschreiben könnte."

Besagter Insider ist sich dabei sicher: "Sollte sie das durchziehen, dann würde sich bald niemand mehr daran erinnern, dass ihr dummer kleiner Podcast nach nur einer Staffel abgesetzt wurde." Den Berichten zufolge soll der Dior-Deal - neben der Einnahme einer hohen, jedoch nicht genannten Summe - vor allem dazu dienen, der Herzogin ein neues Image zu verleihen.

Dass es sich auch finanziell lohnt, beweist ein Blick auf andere Markenbotschafterinnen von Dior. So hat Jennifer Lawrence (32) laut "TMZ" angeblich 15 Millionen US-Dollar erhalten, Johnny Depp (60) gar 20 Millionen US-Dollar. Was den Deal zudem realistisch erscheinen lässt: In der Vergangenheit zeigte sich Herzogin Meghan schon häufig in Kleidern der Luxusmarke.

"Archetypes" überraschend eingestampft

Die Gerüchte über die Dior-Kooperation kommen nur wenige Tage nach den News auf, dass Herzogin Meghans Spotify-Podcast "Archetypes" keine zweite Staffel erhalten wird. Wie unter anderem das "People"-Magazin berichtete, heißt es in dem Statement der Produktionsfirma des Herzogs und der Herzogin von Sussex, Archewell Audio: "Spotify und Archewell Audio haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, sich zu trennen und sind stolz auf die Serie, die wir gemeinsam gemacht haben."

Ein Vertreter von WME, der Künstleragentur, bei der Herzogin Meghan Anfang des Jahres unterschrieben hat, kündigte zudem im "Wall Street Journal" an: "Das Team hinter 'Archetypes' ist weiterhin stolz auf den Podcast, den es bei Spotify geschaffen hat. Meghan entwickelt weiterhin weitere Inhalte für das 'Archetypes'-Publikum auf einer anderen Plattform."

Meghans Podcast wurde erstmals im August 2022 ausgestrahlt und hatte eine erfolgreiche erste Staffel. Zwei Tage nach seiner Premiere war "Archetypes" in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland und Kanada die Nummer eins der internationalen Spotify-Charts. Die Show wurde sogar mit einem People's Choice Award für den Pop-Podcast des Jahres 2022 ausgezeichnet.