Ex-Politikerin Hillary Clinton und ihre Tochter Chelsea Clinton arbeiten an einer gemeinsamen Doku-Reihe zu ihrem "Buch der mutigen Frauen".

Ex-US-Präsidentschaftskandidatin und Ex-First-Lady Hillary Clinton (73) und ihre Tochter, Chelsea Clinton (40), arbeiten an einer Doku-Reihe zu ihrem gemeinsamen Buch "The Book of Gutsy Women: Favourite Stories of Courage and Resilience" ("Das Buch der mutigen Frauen: Lieblingsgeschichten von Mut und Widerstandskraft").

Die von den beiden moderierte und produzierte Reihe wird bei Apple TV+ zu sehen sein, wie unter anderem "Deadline" meldet. Laut der Streamingplattform erzählt die Serie von verschiedenen Vorreiterinnen. Beantwortet werden soll die Frage: Was genau braucht man, um eine mutige Frau zu sein?

Das von Simon and Schuster herausgegebene Buch enthält Porträts von Frauen wie Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie (43), Historikerin Mary Ritter Beard (1876-1958), US-Sklaven-Fluchthelferin Harriet Tubman (1820-1913), US-LGBT-Aktivistin Edith Windsor (1929-2017) und der pakistanischen Kinderrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai (23).

Chelsea Clinton ist die Tochter von Hillary Clinton und ihrem Ehemann, dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (74).