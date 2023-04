von Luisa Schwebel Die Hillsong Kirche zieht junge Hollywoodstars an wie sonst kaum eine Glaubensgemeinschaft. Auch in Deutschland ist die Freikirche aktiv. Ein neuer Podcast zeigt Missstände auf.

Wer Pastoren in schwarzen, langen Kutten erwartet, die bedeutungsschwanger von Gott predigen, der ist in der Hillsong Church Kirche an der falschen Adresse. Hier tragen die Vertreter Gottes teure Uhren, modische Jeans und sind gelegentlich – oh Schreck – sogar tätowiert.

"Hillsong Kirche": Podcast schaut hinter die Kulissen der Freikirche

In den USA gingen in der Vergangenheit unter anderem Justin und Hailey Bieber bei den Gottesdienst ein und aus, auch Chris Pratt and Katherine Schwarzenegger waren bei Hillsong-Veranstaltungen zu sehen. Doch die christliche Freikirche ist auch in Deutschland aktiv. Im neuen Podcast "Toxic Church – Die Hillsong Story" beleuchtet Journalistin Kyra Funk (die früher Journalistin beim stern war) die Strukturen der Kirche. Ehemalige Mitglieder berichten Funk von Ausbeutung, Manipulation und seelischem Missbrauch.

Doch auch das Thema Gemeinschaft innerhalb der Kirche findet im Podcast Gehör. "Es geht um unerbittlichen Gehorsam und um Wachstumswahn im Namen des Herrn. Aber es geht auch um gesellschaftspolitischen Einfluss. Denn Hillsong gehört zur Pfingstbewegung – der am schnellsten wachsenden religiösen Bewegung der Welt", so die offizielle Erklärung von "Toxic Church".

Promi-Pastor trat erst vor wenigen Jahren zurück

In der Vergangenheit geriet die amerikanische Hillsong Church vor allem wegen des Ex-Pastors Carl Lentz in die Schlagzeilen. Lentz, der Justin Bieber getauft hat, war ein besonders typisch aussehender Hillsong-Pastor. Er trägt Skinny-Jeans, Lederjacke, tiefe Ausschnitte, seinen Körper zieren Tattoos. So progressiv die Außendarstellung von Lentz und Hillsong, so konservativ die Werte, die die Kirche vermittelt. Sie ist gegen Abtreibung und betrachtet Homosexualität als Sünde.

2020 wurde Biebers Kumpel Lentz aufgrund "moralen Versagens" gefeuert. Er selbst offenbarte auf seinem Instagram-Account die Hintergründe. "Ich war in meiner Ehe, der wichtigsten Beziehung in meinem Leben, untreu und wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Dieses Versagen geht auf meine Kappe, und nur ich allein übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen", schrieb er dort. Er habe "über die Jahre keine angemessene Arbeit geleistet, um meinen eigenen Geist zu schützen, meine eigene Seele wieder aufzufüllen und nach der leicht verfügbaren Hilfe zu greifen, die zur Verfügung steht", erklärte der Pastor.

Im September vergangenen Jahres hatte sich Lentz zurückgemeldet bei Instagram. "Es war ein schwerer Weg, aber wir leben noch. Wir haben unseren Frieden gefunden und dank der Gnade Gottes sind wir zusammen", schrieb er zu einem Foto von sich mit seiner Familie.

Wer mehr erfahren möchte über die Strukturen von Hillsong in Deutschland und interessiert ist an Erfahrungsberichten, dem sei "Toxic Church" ans Herz gelegt. Seit dem 29.3. läuft der Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wöchentlich eine neue Folge.

