Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory strahlten an ihrem Hochzeitstag um die Wette.

Hochzeit in Luxemburg

Hochzeit in Luxemburg Prinzessin Alexandra hat sich vermählt

Luxemburg durfte sich über eine royale Hochzeit freuen: Prinzessin Alexandra hat Nicolas Bagory geheiratet.

Alexandra von Luxemburg (32) hat am vergangenen Samstag (22. April) Nicolas Bagory in einer standesamtlichen Zeremonie im Rathaus von Luxemburg geheiratet. Das gab der großherzogliche Hof unter anderem bei Instagram bekannt. Bürgermeisterin Lydie Polfer (70) hielt die Zeremonie im familiären Kreis ab.

Glückwünsche aus der Menge

Das Brautpaar zeigte sich am Nachmittag vor dem großherzoglichen Palast, bevor es sich zum Rathaus von Luxemburg begab. Auch nach der Trauung winkten die beiden strahlend den Menschen zu, die sich versammelt hatten, um dem Brautpaar zuzujubeln, schüttelten Hände und nahmen Glückwünsche entgegen, wie weitere Bilder bei Instagram zeigen. Die Prinzessin wählte einen cremefarbenen Hosenanzug als eleganten Braut-Look. Der Bräutigam erschien in dunkelblauem Anzug mit hellblauer Krawatte.

Die kirchliche Trauung von Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory findet am kommenden Samstag in Bormes-les-Mimosas in Frankreich statt. Alexandra ist die Tochter des Großherzogs Henri von Luxemburg (68) und dessen Frau Maria Teresa (67). Sie hat drei ältere und einen jüngeren Bruder.