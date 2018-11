Mit diesem Mega-Erfolg hatte niemand gerechnet: Zwei Gründer stellten am gestrigen Dienstag in "Die Höhle der Löwen" den Investoren ihren Mini-Inhalator "aspUraclip" vor. Der Teleshopping-Sender QVC pries nach der Sendung das Produkt an - und wurde von Bestellungen schier überrannt, wie die "Bild"-Zeitung jetzt berichtet.

Alle Löwen testeten den Silikonclip von Vinh-Nghi Tiet (34) und Wolfgang Kleiner (56), der mit ätherischen Ölen angereichert ist und so Nase und Rachen freimachen soll. Vor allem Ralf Dümmel (51) kam in der Sendung aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich hatte während des ganzen Pitches den Clip in der Nase und er störte mich überhaupt nicht. Das ist ein Superthema." Gemeinsam mit Carsten Maschmeyer (59) holte sich Dümmel den Deal: Die beiden Löwen zahlen den Berliner Gründern 600.000 Euro und erhalten 25 Prozent der Unternehmensanteile.

Für die Kunden hieß es warten

Wie gewohnt stellte der Sender QVC gemeinsam mit Dümmel die Produkte direkt aus der Löwenhöhle zum Kauf bereit, darunter der Mini-Inhalator. Nach 90 Minuten, es war bereits nach Mitternacht, gingen laut "Bild" bereits mehr als 100.000 Exemplare über die virtuelle Ladentheke. Insgesamt musste die Zentrale des Senders in Düsseldorf mit rund 35.000 Bestellungen zurechtkommen. Die Teleshopper hingen deshalb bis zu 30 Minuten in der Warteschleife der Bestellhotline. Das Produkt wurde vorzeitig aus der Sendung genommen und der Sendeplatz musste mit anderen Produkten gefüllt werden.

Diesen Verkaufsansturm hatte der Shopping-Sender nicht kommen sehen, wie QVC-Einkaufschefin Jeanette Lenski der "Bild"-Zeitung bestätigte: "Das hat die kühnsten Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen. Das ist ein historischer Meilenstein, unser Team hatte ausnahmslos Gänsehaut!" Auch Ralf Dümmel hatte mit noch keinem Produkt einen derartigen Erfolg in so kurzer Zeit. "Ich freue mich wahnsinnig für die Gründer", so der Löwe gegenüber "Bild".