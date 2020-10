Das Hörbuch "Amerika verstehen" ist eine Art Schmerztablette für alle, bei denen die jüngsten Entwicklungen in den USA zu Verspannungsschmerzen vor lauter Kopfschütteln geführt haben. Wie nur konnte einer wie Donald Trump ins Oval Office gelangen? Warum bleibt der nationale Aufschrei gegen den privaten Besitz von Militärwaffen selbst nach drei aufeinander folgenden Massakern an Schulen aus? Wieso gilt eine flächendeckende Krankenversicherung als eine kommunistische Idee? Woraus speist sich der für Deutsche schon fast fanatisch anmutende US-Patriotismus? Und was überhaupt soll diese Freiheit sein, die Amerikaner bei jeder Gelegenheit im Munde führen?Solche Fragen beantwortet Doktor Gerste. Der promovierte Augenarzt und in den USA lebende Medizinhistoriker zeigt die Entwicklung der USA von ihrer Gründung bis heute auf und leuchtet dabei jene Pfade aus, die letztendlich in die Handlungsmuster der USA münden. Hinterher mag man die Positionen zwar immer noch nicht gutheißen, doch das gestiegene Verständnis für sein Gegenüber lindert zumindest die Schmerzen. Gerste reitet zielgerichtet die entscheidenden Marken der US-Geschichte ab. Auf lediglich sechs Stunden Hörbuch beziehungsweise 180 Buchseiten verdichtet er die Politik, die Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft der vergangenen 244 Jahre. In nüchterner, doch unterhaltsamer Sprache bewertet er die USA bisweilen außerordentlich kritisch, jedoch nie anti-amerikanisch. Diese Ausgewogenheit ist eine der großen Stärken des Buches.