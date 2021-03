Wer den Roman von Marc Elsberg verschlungen hat, wird sich wahrscheinlich über die Anschaffung von Solarpanelen und Dieselgenerator Gedanken machen oder gar in Versuchung geraten, einen Brunnen auf dem eignen Grundstück zu bohren. Selbstversorger haben in Elsberg Geschichte gute Karten im Überlebenskampf. In "Blackout" brechen Europas miteinander verbundene Stromnetze zusammen. Wie die Dominosteine, kippt eines nach dem anderen, bis nichts mehr geht. Kein Internet, kein Kühlschrank, kein Fernseher. Weit schlimmer: Es ist Februar. Die Heizungen fallen aus, die Pumpen im Wassersystem fördern kein Trinkwasser mehr, die der Tankstellen keinen Sprit. Hunderttausende Kühe verenden an vollen Eutern, weil die Melkmaschinen ohne Strom nicht arbeiten, das Geflügelvieh erfriert zu Millionen, weil die im Februar so wichtigen Wärmelampen dunkel bleiben. Ein italienischer Hacker hat eine Idee, was passiert sein könnte. Doch wie es mit Helden so ist, wird ihnen nicht geglaubt. Im Gegenteil. Bald irrt er auf der Flucht vor den Behörden durch ein Europa, dessen Gesellschaft sich in Auflösung befindet. Das spannende Hörbuch gibt es als Zweiteiler mit zahlreichen hochkarätigen Sprechern. Marc Elsberg Blackout Teil 1 und Marc Elsberg Blackout Teil 2