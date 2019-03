Worum geht es?

Junge Mädchen verschwinden. Die Spur führt in die Hochmoore Nordenglands. Als die Leiche der zwei Jahre zuvor vermissten Saskia Morris gefunden wird, beginnt die Polizei von Scarborough Zusammenhänge zwischen den Vermisstenfällen zu entdecken. Besonders grausam: Saskia ist verhungert und verdurstet. Die Polizei steht vor einem Rätsel: Wo war sie in den letzten zwei Jahren?

Bei dem Versuch, ihr verwahrlostes Elternhaus wieder auf Vordermann zu bringen, lernt Detective Sergeant Kate Linville von Scotland Yard die Eltern der vermissten Emelie kennen. Obwohl sie selbst mit ihrer Einsamkeit und ihren Selbstzweifeln zu kämpfen hat, beginnt sie auf eigene Faust zu ermitteln. Noch weiß sie nicht, dass sie selbst in die Fänge des Hochmoor-Killers geraten wird.

Fullscreen

Kurz reingehört Charlotte Link "Die Suche" Your browser does not support the audio element.

Wer liest?

Claudia Michelsen ist keine Unbekannte: Man kennt ihr Gesicht vor allem aus dem Fernsehen. Ob im Tatort, Polizeiruf oder zuletzt im Dreiteiler Ku'Damm 59, Claudia Michelsen macht vor der Kamera eine gute Figur. Aber auch als Sprecherin vermittelt sie gekonnt Stimmungen. Dank ihr kann man sich bestens in die von Einsamkeit und Selbstzweifeln geplagte Sergeant Kate Linville hineinversetzen.

Für wen geeignet?

Wer einen soliden Krimi von Charlotte Link erwartet, der ist hier genau richtig. Spannend, aber nicht Angst einflößend wäre wohl die richtige Beschreibung für den neuesten Roman der bekannten Autorin.

Die Autorin?

"Die Suche" ist ein klassischer "Charlotte-Link-Krimi". Obwohl in Deutschland geboren spielen ihre Bücher fast ausnahmslos in England. Und dabei nutzt sie Landschaften, um Stimmungen und Gefühle in ihren Büchern zu vermitteln. Das gelingt ihr auch bei "Die Suche". Bei der Vorstellung, wie der Killer durch die Hochmoore Nordenglands streift, kann einem dann schon mal ein Schauer über den Rücken laufen.

Was nervt?

Manchmal kann es etwas schwer fallen den Faden zu behalten. Einige Passagen des Buches hätten gerne kürzer ausfallen können, um die Spannung etwas höher zu treiben.