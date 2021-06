Kinder, wie die Zeit vergeht. Zehn Jahre ist es nun schon her, dass die britische Autorin E.L. James dem Durschnittsdeutschen die Welt des BDSM nahebrachte. Der Sado-Masochismus, also das erotische Spiel von Kontrolle und Unterwerfung, in ihrem Roman "Shades of Grey" wurde Thema in der Tagespresse, in Talk-Shows und wohl auch in so manchem Schlafzimmer. Die BDSM-Szene hingegen verdrehte eher die Augen, weil diese erotische Spielart im Roman eher als eine Art von Störung präsentiert wird, die mit ganz viel weiblicher Liebe kuriert werden kann. Richtig hart geht es bei E.L. James übrigens nie zu. Ihr Protagonist Grey zieht mehr Lust aus der Kontrolle als aus Brutalität und er hat Freude an etwas, das sehr vielen Männern beim Sex fehlt: sich sehr lange mit dem Körper seiner Partnerin zu beschäftigen. Soviel Erfolg zog gleich zwei Fortsetzungen nach sich, sowie Filme und Hörbücher