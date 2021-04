In seinem vierten Fall bekommt es der Rechtsmediziner Fred Abel mit einem Berliner Drogenclan zu tun - und gerät selbst in Gefahr. Gewohnt gut recherchierter Thriller von Michael Tsokos.

Worum geht es?

Unangenehme Aufgabe für Dr. Fred Abel: Der Gerichtsmediziner muss in einem schweren Fall von Misshandlung aussagen. Das Opfer ist die Nichte seiner Kollegin Sabine Yao, und Abels Gutachten belastet ihre Schwester. Was nicht ohne Folgen für das berufliche Klima bleibt. Ein zweiter Handlungsstrang dreht sich um Abels alten Freund Lars Moewig, der in seinem Kickboxclub eine schlimm zugerichtete Leiche findet. Seine Nachforschungen führen zu einem libanesischen Drogen-Clan. Erst spät kommt Fred Abel dahinter, dass beide Fälle zusammenhängen - und bringt damit seine schwangere Lebensgefährtin in große Gefahr.

Für wen ist das Hörbuch geeignet?

Wie die vorherigen drei Fälle des Rechtsmediziners Fred Abel ist auch "Zerrissen" eine spannende Geschichte geworden, die Krimifans beste Unterhaltung verspricht. Obwohl es sich hier um eine fiktionale Erzählung handelt, dürfte das Buch aber auch Fans von True Crime ansprechen. Denn die Geschichte basiert auf wahren Fällen, zudem ist das Fachwissen des Autors eingeflossen, der selbst Rechtsmediziner ist.

Wer hat es geschrieben?

Autor der Fred-Abel-Reihe ist der bekannte Forensiker Michael Tsokos. Der leitet nicht nur das das Institut für Rechtsmedizin der Charité, er ist auch in zahlreichen anderen Bereichen aktiv: Er ist u.a. Botschafter des Deutschen Kindervereins, gründete die erste Gewaltschutzambulanz in Berlin, stand in zahlreichen Sendungen als Experte vor der Kamera und ist Autor von Sachbüchern wie Romanen.

Wer liest?

Der bekannte Hörbuchsprecher David Nathan, der sich auf Thriller spezialisiert hat. So hat er bereits zahlreiche Romane von Stephen King sowie die Gereon-Rath-Reihe von Volker Kutscher eingelesen. Auch als Synchronsprecher hat sich Nathan einen Namen gemacht: Unter anderem ist er die deutsche Stimme von Johnny Depp und Christian Bale.

