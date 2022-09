"Wie es kommt, dass zwei Leute am selben Ort sind, ist Schicksal. Jeder Versuch, vorauszusagen, wem wir da begegnen und wem wir da begegnen, wäre sinnlos", schreibt Noah Hawley. In seinem Roman führen Zufälle zur Katastrophe und zu einem kleinen Wunder.

von Henry Lübberstedt "Busunglück – 13 Tote“ Täglich füllen Unfallberichte die Nachrichtenspalten. Wie schrecklich, denken nicht Betroffene, zugleich froh, nicht im gleichen Bus gesessen zu haben. Das Leben geht weiter. Die Toten haben weder Namen noch Geschichte. Im Roman "Vor dem Fall" spielen sie hingegen die Hauptrolle.

Worum geht es?

Der Maler Scott Burroughs hat Glück. Er muss nicht mit der Fähre von der kleinen Insel Marthas Vineyard gute 30 Kilometer vor der Küste von Massachusetts auf das Festland übersetzen. Der Künstler hatte vor einigen Tagen die Frau eines schwerreichen New Yorker Medienmanagers kennengelernt. Und nun sitzt er in ihrem luxuriösen Privatjet. Mit an Bord sind die beiden Kinder der Frau, ihr Mann sowie ein befreundetes Ehepaar, Investmentbanker, ebenfalls schwerreich. Die attraktive Flugbegleiterin kümmert sich um die Gäste, die beiden erfahrenen Piloten bereiten das Flugzeug zum Start in die nebelige Nacht vor. Ein kurzer Flug, gerade einmal 350 Kilometer bis New York City. 18 Minuten später sind alle tot. Bis auf Burroughs und der Vierjährige JJ. Sie überlebten den Absturz ins Meer, und dann geschieht das Wunder. Der Mann nimmt den Jungen auf den Rücken und schwimmt. 16 Kilometer durch Atlantikwasser bis ans Ufer. Eine Sensation.

Burroughs wird zunächst Held und dann Verdächtiger. Die Medien nehmen ihn in die Mangel, das FBI traut seiner Geschichte nicht. Was ist passiert? Warum ist das Flugzeug abgestürzt? Ist er wirklich so weit geschwommen? hatte er gar Komplizen? War es ein Attentat? Was ist die Wahrheit? Die Suche nach der Ursache wird für den bisher eher erfolglosen Künstler zur Tortur.

Kurz reinhören? Noah Hawley: Vor dem Fall Your browser does not support the audio element.

Was gefällt?

"Vor dem Fall" startet als vermeintlicher Thriller entpuppt sich aber dann als tiefsinniger gesellschaftskritischer Roman. Langsam und in betont ruhiger Sprache wird das Leben jedes Einzelnen an Bord nachgezeichnet. Zehn sorgsame Psychogramme von Menschen, die es zufällig an einen Ort brachte und erst dadurch ein Unglück in Gang setzten. Autor Noah Hawley beleuchtet dabei die Reichen und Mächtigen ebenso wie skrupellose Medien, denen Reichweiten wertvoller als Wahrheitsfindung ist, die Verschwörungstheoretiker und die Ohnmacht des Einzelnen, wenn er vom Subjekt zum Objekt der Öffentlichkeit wird.

Noah Hawley: Vor dem Fall Noah Hawley

Gesprochen von: Matthias Koeberlin

Spieldauer: 13 Std. und 8 Min.

Für wen nicht geeignet?

Wer sich einen rasanten Thriller rund um den Absturz und die wundersame Rettung verspricht, liegt bei „Vor dem Fall“ falsch. Zahlreiche negative Bewertungen des Hörbuchs beruhen auf dieser Fehleinschätzung, die unteranderem auch auf den Klappentext zurückzuführen ist.

Wer spricht?

Der Schauspieler und Rezitator Matthias Köberlin (Das Jesus Video, Charité) ist ein echter Glücksgriff. Dank seines enormen stimmlichen Repertoires vermag er, jedem der zehn Protagonisten eine eigne Färbung zu verleihen. Allen voran der Rolle des Scott Burroughs.

Wer hat es geschrieben?

Wer sich beim Lesen oder Hören von „Vor dem Fall“ wie in einem Film fühlt, in dem in perfekter Taktung die Handlungsstränge geschickt miteinander verwoben werden, der liegt nicht falsch. Noah Haley ist von Haus aus Drehbuchautor. Er schrieb Drehbücher für bekannte TV-Serien wie Bones, Fargo, The Unusuals und Legion aus dem Marvell-Universum. „Vor dem Fall“ ist sein fünfter Roman.