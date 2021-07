In der Werkzeugkiste menschlichen Verhaltens ist der Kuss wohl das intimste Mittel, um jemandem seine Verbundenheit und tiefe Zuneigung zu bezeugen. Küssen kann sogar intimer als Sex sein. Jeder Paartherapeut rät langjährigen Paaren dazu, sich wieder mehr zu küssen. Denn Küssen stärkt das Gefühl der Verbundenheit. Und es macht zufriedener in der Beziehung, wie Forscher der Universität Birmingham in einer Studie unter 1000 Paaren ermittelt haben.

Während Küssen in westlichen Ländern, Asien und dem arabischen Raum einen festen Platz hat, spielt er bei afrikanischen Völkern südlich der Sahara, auf Neuguinea oder in Zentralamerika keine Rolle, fanden Anthropologen heraus. Und der Kuss sendet keinesfalls ausschließlich eine sexuelle Botschaft. Eltern Küssen ihre Kinder, in sozialistischen Gesellschaft gibt es den Bruderkuss und so manches Haustier wird von seinen Besitzern auch gern abgeknutscht.