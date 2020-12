Autor: Ellen BergSprecher: Tessa MittelstaedtSpieldauer: 12 Std. und 16 Min.Buchhändlerin Lena ist durch und durch Romantikerin. Die Liebe auf den ersten Blick ist für sie ein fester Glaubenssatz. Gefunden hat sie diese Liebe jedoch noch nicht. Statt sich unter die Leute oder in eine Dating-App zu begeben, schwelgt sie in Liebesromanen. Um mehr Kundschaft in ihrem kleinen Buchladen zu locken, organisiert sie eine Lesung mit dem Erfolgsautoren Benjamin Floros, der behauptet, den alles entscheidenden Algorithmus für die Liebe entdeckt zu haben. Romantik trifft auf Technik. Kein Wunder, dass sich die beiden in die Haare geraten. Benjamin wettet darauf, dass Lena mit seiner Formel den Mann fürs Leben findet. Trotzig lässt sich Lena auf das Experiment ein - und erlebt ein echtes Dating-Abenteuer. Aber dann kommt doch noch die Romantik ins Spiel.