Erst die schlechte Nachricht: Wer abnehmen möchte, muss etwas dafür tun. Jetzt die gute Nachricht: Ein Hörbuch kann Ihnen dabei helfen. Inzwischen gibt es ja Hörbücher für jede Lebenslage. Falls Sie nachts nicht einschlafen können, hören Sie das passende Hörbuch. Das Gleiche gilt für die Flaute im Liebesleben. Ein erotisches Hörbuch kann da helfen. Warum sich also nicht auch von einem Hörbuch beim Abnehmen begleiten lassen.

Von der Dukan-Diät bis zum Intervallfasten: Zahlreiche Sachbücher zu Diäten, Ernährungsumstellungen und Stoffwechselkuren haben sich zu Bestsellern gemausert. Und natürlich gibt es die dann auch als Hörbuch.

Der Vorteil: Man kann sich ganz nebenbei von den Abnehminhalten berieseln lassen. Und das kann wirklich helfen. Wer schon spürt, dass es kein besonders disziplinierter Tag werden könnte, motiviert sich schon morgens mit dem passenden Hörbuch. Oder auch um den Abend ausklingen zu lassen und neue Motivation für den nächsten Tag zu sammeln, ist ein Hörbuch perfekt.

Auch unsere Routinen im Alltag machen uns dick. Mit diesen räumen Ernährungshörbücher auf: Ein weitverbreiteter Irrglaube ist, dass Fett dick macht. Per se ist das nicht so, erklärt Präventiv- und Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck in "Ran ans Fett". Solche andere Mythen über Ernährung und Abnehmen können dank unserer Hörbücher schnell aus der Welt geschafft werden. Hören Sie rein und erfahren Sie, was an Ihrer Ernährung nicht stimmt.