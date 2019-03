Wenn der FC Liverpool am Mittwoch in der Champions League beim FC Bayern gastiert, dann werden viele Zuschauer den Engländern die Daumen drücken - und nicht dem deutschen Verein. Der Grund dafür liegt in einer Person: Jürgen Klopp, Trainer der "Reds". Der 51-Jährige gehört zu den beliebtesten Deutschen. Zu seiner Popularität trägt entschieden bei, dass er immer wie der Kumpel von nebenan wirkt, der selbst nicht genau weiß, wie er so weit gekommen ist. Und tatsächlich war der Aufstieg des Jürgen Klopp von einem durchschnittlichen Zweitligaspieler zu einem Spitzentrainer denkbar unwahrscheinlich. Das macht seine Lebensgeschichte so spannend.

Worum geht's im Hörbuch?

Was haben die Journalisten gelacht, damals in Mainz, als ihnen der nicht übermäßig begabte Verteidiger Jürgen Klopp als Interimstrainer vorgestellt wurde. 2001 war das, der FSV Mainz 05 befand sich in der Zweiten Bundesliga auf einem Abstiegsplatz und eigentlich bestand kaum noch Hoffnung. Schon bald lachte keiner mehr: Der Verein schaffte den Klassenerhalt und verpasste den Aufstieg in den beiden folgenden Jahren zweimal haarscharf. 2004 hatte es Jürgen Klopp dann geschafft: Er hatte seinen "Karnevalsverein" in in die Bundesliga geführt.

Kurz reingehört "Ich mag, wenn's kracht": Jürgen Klopp. Die Biographie

In seiner Biografie "Ich mag, wenn's kracht" zeichnet der Sportjournalist Raphael Honigstein den atemberaubenden Aufstieg der Trainers nach - von seinen Anfängen im Schwarzwald über seine aktive Spielerzeit, die ihn bis in die zweite Liga führte bis hin zu seinen großen Triumphen mit Borussia Dortmund und dem erfolgreichen Sprung nach England zu FC Liverpool. Dabei geht der Autor nicht chronologisch vor, sondern springt von den verschiedenen Schauplätzen hin und her - was den Reiz seiner Erzählung deutlich erhöht. Honigstein sprach für dieses Buch mit zahlreichen Weggefährten des Coachs. Darunter der damalige Mainzer Manager Christian Heidel, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und ehemalige Spieler "Kloppos", darunter Neven Subotic und Ilkay Gündogan. So entstand eine höchst lebendige Erzählung, die sich stark auf den Lebensweg des charismatischen Menschen konzentriert. Klopps taktische Innovationen werden zwar auch angerissen, wer hier Genaueres erfahren will, sollte zur Fachliteratur greifen.

Für wen ist das Hörbuch geeignet?

Aufgrund der außergewöhnlichen Popularität Jürgen Klopps ist dieses Hörbuch auch für Menschen interessant, die sich nicht übermäßig für Fußball interessieren. "Ich mag, wenn's kracht" ist fast schon Hollywood-reifer Stoff. Das Buch erzählt eine märchenhafte Aufstiegsgeschichte - wer mag die nicht?

Wer spricht?

Der Schauspieler und Sprecher Achim Buch führt den Hörer ohne jede falsche Dramatik durch das Buch - und schafft es gerade dadurch, in ihm Neugierde auf das weitere Geschehen zu wecken. Davon kann sich so mancher Sportkommentator eine Scheibe abschneiden: Spannung geht auch ohne rumbrüllen.

Wer hat's geschrieben?

Die gut recherchierte Biografie stammt aus der Feder von Raphael Honigstein. Der ist nicht nur ein exzellenter Sportjournalist, sondern dazu auch ein exzellenter Kenner des englischen Sports: Honigstein lebt seit mehr als 25 Jahren in London. Dort ist er als interkultureller Vermittler aktiv: Im "Guardian" bringt er den Briten die Bundesliga näher, umgekehrt schreibt er in der "Süddeutschen Zeitung" über den englischen Fußball.

Was stört?

Durch den verschachtelten Aufbau des Buches braucht man beim Wiedereinstieg nach längeren Hörpausen manchmal ein wenig, um sich zu orientieren: Ist man jetzt in Mainz, Dortmund, Liverpool - oder doch im Schwarzwald? Ein eher theoretischer Einwand: Wer einmal mit dem Hörbuch angefangen hat, wird schnell gepackt und wird es möglichst in einem Rutsch durchhören.