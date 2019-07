Worum geht's im Hörbuch?

Er liebt Engel und für ihn soll jede Frau Flügel haben. Zur Not mit Gewalt. Als der "Flügelmacher" eine Prostituierte schwer verletzt, wird er schnell gefasst und verurteilt. Doch Jahre später taucht die Machete als Mordwaffe in einem anderen Fall wieder auf. Doch wie konnte die Waffe aus der Aservatenkammer der Rechtsmedizin in die Hände des Täters gelangen? Und warum legt sich Paul Herzfelds Vorgesetzer Prof. Schneider noch vor dem Auffinden der Waffe auf eine Machete fest? Paul Herzfeld ist irritiert und beginnt zu ermitteln. Noch ahnt er nicht, dass er bald selbst zum Mittelpunkt der perfiden Machenschaften des Macheten-Mörders wird.

Fullscreen

Kurz reingehört Michael Tsokos "Abgeschlagen" Your browser does not support the audio element.

Wer hat's geschrieben?

Michael Tsokos ist nicht nur Leiter der Rechtsmedizin der Berliner Charité, sondern auch ein genialer Thriller-Autor. Subtil bringt er sein rechtsmedizinisches Wissen in seine Bücher ein.

Wer spricht?

Wolfgang Wagner ist studierter Schauspieler. Ganz unbekannt ist seine Stimme nicht: Seit Jahren arbeitet er als Synchronsprecher und spricht Hörbücher ein.

Warum lohnt sich das Hörbuch?

Wer Tsokos Thriller mag, wird nicht enttäuscht. Hier wird alles geboten, was das True-Crime-Genre hergibt: Schnelle Handlung, kaum Langeweile und viele Protagonisten, die die Handlung beeinflussen. Und alles findet in einer Umgebung statt, die gewisse Nähe erzeugt. Der ganze Fall könnte sich quasi auch in der Nachbarschaft zutragen. Da kommt Spannung und auch ein bisschen Grusel auf.

Was stört?

Die Charaktere sind flach. So fachlich korrekt Tsokos bei seinen Fällen ist, so oberflächlich ist er bei seinen Charakteren. Das Seelenleben der Protagonisten bleibt dem Zuhörer verschlossen.