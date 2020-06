Jeder von uns stellt sich gerade einer besonders großen Herausforderung: soziale Isolation, Homeoffice, geschlossene Schulen und Kitas – egal ob Arzt im Krankenhaus, alleinerziehende Mutter oder unglücklicher Single. Wir haben zehn Hörbücher, die uns helfen, unsere persönlichen Krisen in der Corona-Zeit wahrzunehmen und zu bewältigen. Dabei kann uns das Erkennen von Problemen und Handlungsabläufen genauso helfen wie mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen und häufiger auf die innere Stimme zu hören. Ein bisschen Unterstützung können wir sicherlich gerade alle gebrauchen. Hören Sie rein in unsere Top Ten der Hörbücher zur Krisenbewältigung.