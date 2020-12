Bild-Zeitung: Liest angeblich keiner, doch fast jeder kennt die Schlagzeilen. Deutscher Schlager? Geht gar nicht! Und dennoch füllt Helene Fischer ganze Arenen. Erotik-Hörbücher. Unbedeutende Schmuddel-Nische! Eher nicht, blickt man auf die Verkaufszahlen, die Fangemeinde der Autoren und die Anzahl der Buchserien.

"Titans of Love", "Love & Order” oder "Fire & Ice” – klingt alles irgendwie nach Groschenroman. Die Älteren erinnern sich, diese dünnen Heftchen am Kiosk, die nie einer kaufte und dennoch über Jahre scheinbar unendlichen Nachschub erhielten. Die Kioskära ist Geschichte. Durch das Internet ist der Markt für erotische Lovestorys längst global und über mehrere Plattformen aufgestellt: Amazon-EBook, Hörbuch, Print.

Fest in Frauenhand

Das gefühlsechte Genre ist felsenfest in Frauenhand. Überhaupt herrscht hier eine traditionelle Rollenverteilung. Männer machen Militär, Frauen Liebe. Erfolgsautoren Poppy J. Anderson, Allie Kinsley, Anna Todd oder Kresley Cole sind sozusagen die Tom Clancys in Sachen Liebe und Erotik.

Poppy J. Anderson etwa, die eigentlich Carolin Bendel heißt, stieg erst 2012 in die Schriftstellerei ein und veröffentlichte ihren ersten Liebesroman im Selbstverlag. Gute zwei Jahre später hatte sie schon über eine Million Bücher verkauft. Erfolgreiche Titel schreibt sie im Wortsinn in Serie. Von ihrer Erotik-Geschichte "Titans of Love" rund um das fiktive US-Football-Team "Titans" sind bereits neun Bände erschienen. Zeilen wie "Hände weg von Quarterback" und "Touchdown fürs Glück" klingen zwar wie "Bibi & Tina" für Erwachsene, aber sie funktionieren. Mittlerweile werden Andersons Bücher in zahlreiche Sprachen übersetzt und der Rohwolt-Verlag hat sie ins Programm genommen.

Stephenie Meyer ist die Messlatte in Sachen seichter Literatur

US-Autorin Anna Todd hat ihren erotischen Büchern gleich im Titel einen Serien-Aufkleber verpasst. Jedes Buch trägt das Wort "After" auf der Einbandzeile. After Passion, After Truth, After Forever, After we fell. Die Reihe traf offenbar den Nerv der Zielgruppe – weltweit. Anna Todds Bücher wurden in 35 Sprachen übersetzt, lange führte sie die Bestsellerliste der New York Times an. Derzeit arbeitet sie an der Verfilmung der After-Reihe.

Auf Augenhöhe mit Stephenie Meyer, der Meisterin der seichten Liebesliteratur, sind sie noch nicht, aber der Grundstein scheint gelegt. Meyer rief mit ihrer Vampir-Liebesgeschichte "Twilight" das Genere der Vampir-Erotik ins Leben und verkaufte 155 Millionen Bücher.