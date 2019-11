Im Laufe des Lebens eines Promis kommt irgendwann ein Punkt, wo eine Biografie geschrieben wird. Ob das früher ist wie zum Beispiel beim Whistleblower Edward Snowden oder eher später wie zum Beispiel bei Moderatorenlegende Thomas Gottschalk liegt wohl an der persönlichen Geschichte. So oder so ist es immer interessant mal hinter die Kulissen des Showgeschäfts oder die Machenschaften in Politik oder der Wirtschaft zu schauen. Wir haben zehn Biografien für Sie, die sie sicher staunen lassen.