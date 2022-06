Jährlich reisen Hunderttausende nach Sylt, um Sonne, Strand und Wind zu genießen. Doch wie fühlt sich der Massentourismus für die Einheimischen an? In "Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn" erinnert sich eine Insulanerin an die 80er Jahre.

Worum geht es?

Im Frühjahr 2020 ist Sylt durch den Corona-Lockdown plötzlich menschenleer, ein ungewohntes Gefühl für die Insulaner. Auch Susanne Matthiessen wurde hier geboren und wuchs hier auf, ehe sie in die Welt zog und erfolgreiche Journalistin wurde. In "Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn" erinnert sie sich an ihre Sylter Schulzeit und den letzten Sommer nach ihrem Abitur.

Darin verschränkt erzählt Matthiessen von gesellschaftlichen Umbrüchen: Wie die idyllische Nordseeinsel in den 80er Jahren vom Massentourismus überrannt und zudem von einer Jahrhundertsturmflut sowie einer Umweltkatastrophe heimgesucht wurde. Wie schließlich 1988 auch die Ärzte vorbeischauten, aus deren Hymne "Westerland" der Titel dieses Buches entlehnt wurde. Und die im Schlepptau tausende Punks mitbrachten.

Man erfährt viel darüber, was der anhaltende Boom mit der Natur und den Menschen macht. So sehr Susanne Matthiessen ihre Heimat liebt, so wenig will sie die Schattenseiten verschweigen. Dazu zählt auch eine familiäre Missbrauchsgeschichte, die bis heute nicht aufgearbeitet worden ist.

"Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn. Roman einer Sylter Jugend" von Susanne Matthiessen ist bei Audible erhältlich © Hörbuch Hamburg

Wer hat es geschrieben?

Zwar lebt Susanne Matthiessen in Berlin. Doch die Autorin weiß ganz genau, worüber sie schreibt: Sie wurde 1963 auf Sylt geboren, in der Nordseeklinik direkt hinter den Dünen. Bis zum Abitur lebte sie auf der Nordseeinsel und kennt die Insel und ihre Menschen von klein auf. Matthiesen ist von Beruf Journalistin und hat bereits für Radio, Fernsehen und Online-Medien gearbeitet. Unter anderem war sie Redaktionsleiterin für Dunja Hayali und Sabine Christiansen. 2020 erschien ihr Debüt "Ozelot und Friesennerz", in dem sie ihre Sylter Kindheit in den 70er Jahren verarbeitete.

Hörprobe

Wer liest?

Das achtstündige Hörbuch wird eingesprochen von der Schauspielerin Julia Nachtmann, einer versierten Sprecherin. Sie macht ihre Sache gut, doch ertappt man sich beim Hören angesichts des sehr persönlichen Textes immer wieder bei der Vorstellung, dass es die Autorin selbst ist, die hier spricht.

Für wen eignet sich das Hörbuch?

Wer einen süffigen Sylt-Roman erwartet, der die Nordseeinsel von den schönsten Seiten präsentiert und Lust auf den nächsten Urlaub macht, der wird mit "Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn" wenig Freude haben. Wer jedoch wissen will, wie der Massentourismus eine Insel verändert und was das mit den Menschen macht, ist hier genau richtig. Das Buch sei somit nicht nur Sylt-Kennern empfohlen, sondern allen Menschen, die bewusst reisen und mit offenen Augen durch die Welt gehen.

