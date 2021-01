Größenwahn, Unberechenbarkeit und immer währendes Mitteilungsbedürfnis auf Twitter: Für gewisse Erkenntnisse über Donald Trump muss man kein Buch über ihn gehört haben. Andere Analysen öffnen dem Hörer die Augen über Trumps politisches Prozedere.

Als Donald Trump vielleicht schon wusste, dass er Präsident werden möchte, es aber noch nicht war, hat er ein Buch geschrieben: Trump - The Art of the Deal. Trump ganz privat mit der Familie oder geschäftlich. Wer das Buch heute nach fast vier Jahren Amtszeit liest, darf sich wahrscheinlich über den politischen Stil des Präsidenten nicht wundern. Wer Trump noch besser verstehen will, hört in unsere Hörbücher rein.