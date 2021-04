Ob als CD, Download oder Audiostream: Hörbücher sind aus dem Alltag vieler Kinder kaum mehr wegzudenken. Sie dienen der Unterhaltung, helfen beim Einschlafen oder machen lange Autofahrten erträglicher.

Genau genommen handelt es sich bei einem Hörbuch um Literatur, deren Inhalte von einem Sprecher auf einem Tonträger veröffentlicht wurden. Für Kinder, die noch nicht (gut) lesen können, bieten sie eine willkommene Abwechslung – zu Hause wie auch unterwegs. Damit sie den Geschichten sprachlich folgen können, gibt es mittlerweile einen großen Fundus beliebter Buch-Klassiker, die vertont wurden. Im Folgenden stellen wir Ihnen zehn kindgerechte Titel vor, die zum Träumen einladen.

1. Wir Kinder aus Bullerbü

Affiliate Link Amazon.de | Wir Kinder aus Bullerbü Jetzt shoppen 9,26 €

Astrid Lindgren ist eine Meisterin ihres Fachs: Die schwedische Autorin hauchte den Kindern aus Bullerbü bereits Ende der 1940er Jahre (Land-)Leben ein. Die Geschichte wird aus der Perspektive der siebenjährigen Lisa erzählt, die zusammen mit ihren Geschwistern auf einem Bauernhof lebt und aufwächst. Wie sie das Landleben in dem fiktiven kleinen Dorf Bullerbü als Kind wahrnimmt, wird in der beliebten Buchreihe auf wundervolle Art und Weise zusammengefasst. Hier gibt es das Hörbuch.

2. Ein Freund wie kein anderer

Affiliate Link Thalia.de | Ein Freund wie kein anderer (Teil 1) Jetzt shoppen 9,95 €

Die Tiere könnten nicht gegensätzlicher sein und finden doch über einen Wink des Schicksals zueinander: Das Erdhörnchen Habbi flüchtet normalerweise sofort, wenn es auf seinen Erzfeind – den Wolf – trifft. Doch diesmal ist alles anders. Der kleine Nager entdeckt ein verletztes Rudeltier, das dringend seine Hilfe benötigt. Es ist der Beginn einer ungewöhnlichen und wunderbaren, aber auch nicht ganz ungefährlichen Freundschaft.

Hier gibt es das Hörbuch.

3. Pippi Langstrumpf geht an Bord

Affiliate Link Amazon.de | Pippi Langstrumpf geht an Bord Jetzt shoppen 6,45 €

Ein Klassiker, der in keiner Kinderbuch-Sammlung fehlen darf, sind die Geschichten um Pippi Langstrumpf – das stärkste und mutigste Mädchen der Welt. Ihre Abenteuer bestreitet sie tagein, tagaus zusammen mit ihren besten Freunden Tommy und Annika. Aber auch ihre Erzählungen rund um ihren Vater, den Kapitän Efraim Langstrumpf, haben es in sich. Das Schöne daran ist: Man wird nie müde, diese Geschichten zu hören. Hier gibt es das Hörbuch.

4. Der Räuber Hotzenplotz

Affiliate Link Thalia.de | Der Räuber Hotzenplotz Jetzt shoppen 7,99 €

Der beliebte Kinderbuchautor Otfried Preußler erfand diese Figur schon in den 1960er Jahren – und doch ist sie noch heute bekannt wie ein bunter Hund: Hotzenplotz wird von jedem gefürchtet, sogar von der Polizei. Als die Kaffeemühle der Großmutter verschwindet, wollen Seppel und das Kasperle dem Räuber eine Falle stellen. Nur leider werden sie am Ende selbst gefangen und müssen sich aus dieser misslichen Lage befreien. Hier gibt es das Hörbuch.

5. Die Schule der magischen Tiere

Affiliate Link Amazon.de | Die Schule der magischen Tiere (Teil 1) Jetzt shoppen 6,47 €

Die kleine Ida besucht eine neue Schule – und fühlt sich dort anfangs überhaupt nicht willkommen. Dank ihrer Lehrerin Miss Cornfield erfährt sie von einer magischen Zoohandlung, in der es sprechende Tiere geben soll. Kurzerhand macht sie Bekanntschaft mit Rabbat, einem hilfsbereiten Fuchs. Und ehe sich die Klasse versieht, hat fast jeder Schüler ein sprechendes Haustier, das die Schule gehörig auf den Kopf stellt. Hier gibt es das Hörbuch.

6. Die unendliche Geschichte

Affiliate Link Thalia.de | Die unendliche Geschichte Jetzt shoppen 10,99 €

In dem erstmals 1979 erschienenen Roman von Michael Ende, einem deutschen Schriftsteller, erwacht die Geschichte zum Leben: Nachdem der von seinen Mitschülern gebeutelte Bastian Balthasar Bux das Buch aus einem Antiquariat gestohlen hat, beginnt er darin zu lesen – und ehe er sich versieht, ist er plötzlich Teil der Handlung. Kann er die kindliche Kaiserin aus dem Land Phantasién noch rechtzeitig retten? Hier gibt es das Hörbuch.

7. Der kleine Drache Kokosnuss

Affiliate Link Amazon.de | Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule Jetzt shoppen 5,54 €

Bald ist es wieder soweit: Auch in diesem Jahr werden wieder deutschlandweit unzählige Kinder eingeschult – so wie der kleine Drache Kokosnuss. So aufgeregt wie an diesem Tag war er schon lange nicht mehr. Mit einer prall gefüllten Schultüte ausgestattet, macht er sich mit seinen Eltern gemeinsam auf den Weg zur Schule. Dort lernt er unter anderem seinen Lehrer, Kornelius Kaktus, und andere Schüler kennen. Hier gibt es das Hörbuch.

8. Das NEINhorn

Der Name ist Programm: "Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat" lautet der Titel dieser Geschichte. Sie handelt von einem zuckersüßen Einhorn, das zu allem Nein sagt – und deshalb Neinhorn genannt wird. Als seine Großeltern zu Besuch sind, schmilzt der Opa versehentlich einen Wasserkocher auf dem Herd, sodass die Familie im Garten übernachten muss. Es folgen Wasserschlachten und Gruselgeschichten. Hier gibt es das Hörbuch.

9. In der Natur mit Pettersson und Findus

Affiliate Link Amazon.de | In der Natur mit Pettersson und Findus Jetzt shoppen 4,61 €

Die Geschichten um alten Pettersson und seinen Kater Findus sind legendär – in dieser dreht sich alles um das Thema Natur, sprich Tiere und Pflanzen. Wissbegierige Kinder erfahren in diesem Hörspiel viele wichtige Dinge über das Leben auf dem Land. Auf dem Bauernhof mit seinen Stalltieren gibt es allerhand zu entdecken, nicht nur für die Zuhörer, auch für Pettersson und Findus. Hier gibt es das Hörbuch.

10. Das kleine Gespenst

Affiliate Link -12% Thalia.de | Das kleine Gespenst Jetzt shoppen 6,99 € 7,99 €

Ein weiterer Klassiker beschließt diese kleinen Hörbuch-Vorstellungsrunde: das kleine Gespenst. Es lebt auf der Burg Eulenstein und treibt jede Nacht sein Unwesen durch die Gemäuer. Immer mit dabei: seine 13 Schlüssel. Aber eigentlich würde es zu gerne mal einen Tag erleben, nur wie soll das gehen? Doch eines Tages soll dieser Wunsch in Erfüllung gehen, sehr zum Erschrecken der Eulenberg-Bürger. Hier gibt es das Hörbuch.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.