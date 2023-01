In Hollywood werden die Nominierungen für die diesjährigen Oscars verkündet. Foto

Der deutsche Komponist und Pianist Volker Bertelmann ist mit seiner Komposition für den Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" im Oscar-Rennen. Dies gab die Film-Akademie in Los Angeles am Dienstag bekannt.

Bertelmann, bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, war bereits 2017 zusammen mit dem US-Kollegen Dustin O'Halloran für den Soundtrack zu dem Film "Lion" für einen Oscar nominiert. Bei der Verleihung gingen sie damals aber leer aus.

Mit Bertelmann sind diesmal vier weitere Komponisten im Wettbewerb, darunter John Williams ("The Fabelmans") und Justin Hurwitz ("Babylon"). Die 95. Oscar-Verleihung soll am 12. März in Hollywood stattfinden.

