Die Hollywood Vampires gehen im Sommer 2020 auf Tournee und spielen dabei auch sechs Shows in Deutschland. Die Supergroup bestehend aus Hollywood-Megastar Johnny Depp (56), Rock-Legende Alice Cooper (71) und Aerosmith-Urgestein Joe Perry (69) startet ihre Tour am 15. August in Mainz.

Es folgen Auftritte in Hamburg (16. August), Berlin (20. August), Lingen (23. August), Oberhausen (25. August) und München (28. August). Am 27. August geht es ins österreichische Klam und am 29. August ist eine Show in Aarburg in der Schweiz geplant. Zudem stehen Konzerte in Polen, Italien und Luxemburg auf dem Programm. Der deutsche Vorverkauf für alle Termine startet am 19. November um 10:00 Uhr.

Vermutlich werden die Hollywood Vampires, die sich zunächst besonders auf Cover-Versionen bereits bekannter Songs konzentrierten, bei ihren Auftritten vorwiegend neuere Songs spielen, erschien doch erst im Juni ihr Album "Rise". In einer aktuellen Pressemitteilung zur Tour heißt es zumindest, dass die Band "ihr Image als teuerste, weil am prominentesten besetzte Cover-Gruppe der Welt" ablegen wolle und auch ein "Bündel an Eigenkompositionen" präsentieren werde.