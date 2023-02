Im Februar kommt es im kalifornischen Yosemite Nationalpark zu einem Naturphänomen: Ein Wasserfall verwandelt sich in fließendes Feuer.

Im Februar zieht es viele Schaulustige in den kalifornischen Yosemite Nationalpark. Neben der schönen Natur und einzigartigen Landschaft gibt es zu dieser Jahreszeit nämlich ein besonderes Naturphänomen zu sehen. Der Horsetail Fall, ein 480 Meter hoher Wasserfall, verwandelt sich und wird zu einem Feuerfall.

Alles muss stimmen

Stimmen die Wetterverhältnisse, leuchtet der Wasserfall bei Sonnenuntergang in Orangetönen. Dabei muss der Himmel nicht nur klar und frei von Wolken sein, sondern das Licht muss das Wasser genau im richtigen Winkel treffen. Die perfekten Bedingungen gibt es ein paar Tage, meist Mitte bis Ende Februar. Zudem muss der Wasserfall groß genug sein. Das bedeutet, es muss genug Schnee auf den umliegenden Bergen liegen, der bei ausreichend hohen Temperaturen schmilzt und so den Wasserfall anwachsen lässt.

Sind diese Faktoren alle gegeben, kann das Spektakel bis zu zehn Minuten dauern. Am besten postieren sich Besucher am östlichen Rand des Felsvorsprungs El Capitan, von dem der Wasserfall in die Tiefe stürzt. Laut Yosemite Nationalpark auf dem Parkplatz der Yosemite Falls halten und rund zwei Kilometer bis zum Aussichtsbereich in der Nähe des Picknickplatzes gehen. Das Parken wird zu dieser Zeit in einigen Bereichen eingeschränkt. Warme Kleidung und eine Stirnlampe sind zu empfehlen.

Als der Fotograf Galen Rowell das erste Foto im Jahr 1973 vom "Feuerfall" schoss, löste er eine Welle der Begeisterung aus - und viele Touristen waren die Folge. Um das zu bewältigen, gilt dieses Jahr für die Wochenenden ab dem 10. Februar eine Reservierungspflicht, heißt es auf der Webseite. Eine Garantie, dass man das "fließende Feuer" zu Gesicht bekommt, gibt es nie. Doch einmal vor der Linse sind grandiose Bilder sicher.